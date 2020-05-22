Автором проекта реконструкции «Политехнической», представленного на заседании Градостроительного совета 19 мая, выступила «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова». Согласно нему, на смену постройке 1975 года, одним из создателей которой является архитектор Сергей Сперанский, предлагается возвести пятиэтажное торгово–офисное здание со встроенным вестибюлем метро — «многофункциональный комплекс общественного значения» высотой 24,9 метра.

«Вестибюль — это образец советского модернизма 70-х годов. Он имеет архитектурную и эстетическую ценность. Во всем мире модернистские здания стараются защищать не меньше чем барокко или классицизм. Например три года назад в Москве решили восстановить здание библиотеки ИНИОН, которое до этого пришло в упадок и даже горело. Торговый центр своим размером и массой задавит сегодняшние ключевые точки площади: Главный корпус Политехнического университета и церковь Покрова Богородицы», — указывают авторы петиции.

В настоящий момент петицию, направленную в адрес Законодательного собрания Петербурга и губернатора города Александра Беглова, подписали более 700 человек.

Напомним, в Петербурге также разрабатывают концепцию реконструкции станции метрополитена «Парк Победы». Первые эскизы были представлены на градостроительном совете уже вчера, 12 февраля — так, свой проект представила «Архитектурная мастерская Сахновского». Посмотрите, как может выглядеть обновленный вестибюль.