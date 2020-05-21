Мариинская больница запустила акцию «Книги врачам». Теперь желающие смогут передать книги медикам, которые работают с COVID-19

«Мы объявили о начале акции "Книги врачам". У нас просто огромное количество врачей, которые из-за того, что больница загружена полностью, находятся здесь в режиме двухнедельных вахт. Конечно, они в таком случае берут с собой только личные вещи. Мы попросили неравнодушных горожан, у кого есть книги в хорошем качестве, поддержать врачей и поделиться ими с врачами», — рассказали представители больницы.

Отмечается, что это поможет частично воссоздать «домашнюю атмосферу» в отделениях и позволит врачам ненадолго переключить внимание с работы после многочасовых дежурств. Пресс-служба добавляет, что впоследствии книги будут переданы и пациентам больницы.

Напомним, Мариинская больница — одно из старейших медучреждений Петербурга. В 2018 году она отметила 215 лет со дня основания. С 27 апреля больницу перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас там оборудовано 550 коек, в числе которых 56 реанимационных и с аппаратами ИВЛ, а еще 423 оснащены кислородом.



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