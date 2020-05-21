В апреле 2019 года началась масштабная реставрация Зеленого моста через реку Мойку. Переправа была возведена в начале XIX века и последний раз ремонтировалась в 1908 году — увидеть ее в первозданном виде можно будет уже в середине лета.
Стало известно, когда полностью завершится реставрация Зеленого моста через Мойку
Уже сейчас пешеходное движение по тротуарам у Зеленого моста восстановлено. Закрыты только подъезды к переправе на четной и нечетной сторонах набережной, движение транспорта сохраняется по двум полосам в обоих направлениях. Полностью мост станет доступен как для пешеходов, так и для автомобилистов после 14 июля — а пока петербуржцы и гости города могут наблюдать, как возводится барьерное ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной.
«Такое ограждение было на переправе до 1904 года, когда в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте мост перестроили и расширили. Историческое декоративное ограждение проезжей части моста, состоящее из двух гранитных парапетов с верховой и низовой сторон, восьми овальных чугунных столбиков с тремя стальными прожилами между ними и бортовых камней, было воссоздано в мастерских», — рассказывают в администрации Центрального района.
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Фото: сообщество "Центральный район - сердце Санкт-Петербурга"
Зеленый мост — мост через реку Мойку в Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Это первый чугунный транспортный мост в Петербурге — до его появления там находился деревянный подъемный мост. В 1805 году архитектор Вильям Гесте предложил проект однопролетного чугунного моста с совершенно новой, неизвестной до этого в практике мостостроения конструктивной схемой. На основе конструкции моста в 1807 году был разработан «образцовый» проект — первый в истории мостостроения типовой проект металлического моста.
В 1906–1908 годах, в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте, мост расширили по проекту инженера А. П. Пшеницкого и архитектора Л. А. Ильина — тогда капитальная реконструкция проводилась в последний раз. Устои моста были расширены с устройством нового свайного основания. Пролетное строение было расширено в обе стороны добавлением по пять рядов типовых тюбингов. При этом статическая схема моста была изменена с бесшарнирого свода на двухшарнирную арку. Фасады украсили накладными орнаментами. Вместо чугунных фонарных столбов были установлены позолоченные железные канделябры, на которых подвешены шестигранные фонари.
Напомним, в апреле 2019 года Смольный дал старт реконструкции Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году. Подрядчик устранит неполадки и проведет обследование конструкций моста для определения его несущей способности, выполнит работы по усилению свайного фундамента, укреплению бутовой кладки и другие реставрационные работы. Ранее сообщалось, что реставрация Зеленого моста через Мойку ограничит движение до мая 2020 года.
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