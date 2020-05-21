Стало известно, когда полностью завершится реставрация Зеленого моста через Мойку

Уже сейчас пешеходное движение по тротуарам у Зеленого моста восстановлено. Закрыты только подъезды к переправе на четной и нечетной сторонах набережной, движение транспорта сохраняется по двум полосам в обоих направлениях. Полностью мост станет доступен как для пешеходов, так и для автомобилистов после 14 июля — а пока петербуржцы и гости города могут наблюдать, как возводится барьерное ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной.

«Такое ограждение было на переправе до 1904 года, когда в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте мост перестроили и расширили. Историческое декоративное ограждение проезжей части моста, состоящее из двух гранитных парапетов с верховой и низовой сторон, восьми овальных чугунных столбиков с тремя стальными прожилами между ними и бортовых камней, было воссоздано в мастерских», — рассказывают в администрации Центрального района.