27 мая Петербург отметит свой 317-ый День Рождения. В этом году из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. От запуска масштабного городского флешмоба #ВечерняяПесня до «Классики на Дворцовой» — рассказываем, какие события можно будет посетить дистанционно.
От флешмоба #ВечерняяПесня до «Классики на Дворцовой»: как Петербург отпразднует 317-летие в онлайн-формате
Смольный подготовил 140 праздничных мероприятий, большинство из них пройдет в онлайн-формате. Одно из главных (и самых ярких!) — концерт «Классика на Дворцовой» — покажут в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В рамках шоу выступят заслуженная артистка России Вероника Джиоева, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Александр Трофимов, Елена Стихина и Юлия Маточкина, а также солист Большого театра Георгий Васильев.
В эфире телеканала «78» покажут гала-концерт «#Петербург317» — с выступлением барабанщиков DrumПарад, артистов балета, джазовых исполнителей, уличных театров и театров огня. В БКЗ «Октябрьский» традиционно состоится концерт «Город над вольной Невой!». Он пройдет без зрителей в зале.
К 317-му Дню Рождения Петербурга также запускается масштабный флешмоб #ВечерняяПесня. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно записать собственное исполнение неофициального гимна города, «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого на слова Александра Чуркина, и опубликовать видео в социальных сетях до 17:00 26 мая с одним из хэштегов — #Вечерняяпесня317, #СПб317, #ГородНадВольнойНевой. Лучшие записи будут показаны в праздничной программы БКЗ «Город над вольной Невой!», а также опубликованы на страницах Комитета по культуре.
Архивные записи спектаклей и кинофильмы об истории города представят Капелла Санкт-Петербурга, театр «Мастерская», Театр эстрады имени Райкина, Молодежный театр на Фонтанке и другие. Специальные концертные программы подготовили театр «Мюзик-Холл», «Петербург-концерт», театр «Зазеркалье», Филармония джазовой музыки, Русский оркестр имени Андреева и Симфонический оркестр «Таврический». Поэтические акции пройдут в Театре имени Ленсовета и Балтийском доме. В театре Деммени артисты запустили акцию «Фотолента», в которой делятся лучшими фотографиями города.
«27 мая наш город отметит свое 317-летие. Традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет посвящен Дню основания Санкт-Петербурга. В этом году почетное право произвести торжественный выстрел доверено тем, кто, рискуя собственным здоровьем, сегодня ежедневно спасает жизни петербуржцев — медикам северной столицы. В честь Дня города будут зажжены факелы на Ростральных колоннах», — отмечают в пресс-службе Смольного.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.
При этом ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса, считает Михаил Пиотровский. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.
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