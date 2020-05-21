Смольный подготовил 140 праздничных мероприятий, большинство из них пройдет в онлайн-формате. Одно из главных (и самых ярких!) — концерт «Классика на Дворцовой» — покажут в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В рамках шоу выступят заслуженная артистка России Вероника Джиоева, солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Александр Трофимов, Елена Стихина и Юлия Маточкина, а также солист Большого театра Георгий Васильев.

В эфире телеканала «78» покажут гала-концерт «#Петербург317» — с выступлением барабанщиков DrumПарад, артистов балета, джазовых исполнителей, уличных театров и театров огня. В БКЗ «Октябрьский» традиционно состоится концерт «Город над вольной Невой!». Он пройдет без зрителей в зале.

К 317-му Дню Рождения Петербурга также запускается масштабный флешмоб #ВечерняяПесня. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно записать собственное исполнение неофициального гимна города, «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого на слова Александра Чуркина, и опубликовать видео в социальных сетях до 17:00 26 мая с одним из хэштегов — #Вечерняяпесня317, #СПб317, #ГородНадВольнойНевой. Лучшие записи будут показаны в праздничной программы БКЗ «Город над вольной Невой!», а также опубликованы на страницах Комитета по культуре.

Архивные записи спектаклей и кинофильмы об истории города представят Капелла Санкт-Петербурга, театр «Мастерская», Театр эстрады имени Райкина, Молодежный театр на Фонтанке и другие. Специальные концертные программы подготовили театр «Мюзик-Холл», «Петербург-концерт», театр «Зазеркалье», Филармония джазовой музыки, Русский оркестр имени Андреева и Симфонический оркестр «Таврический». Поэтические акции пройдут в Театре имени Ленсовета и Балтийском доме. В театре Деммени артисты запустили акцию «Фотолента», в которой делятся лучшими фотографиями города.

«27 мая наш город отметит свое 317-летие. Традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет посвящен Дню основания Санкт-Петербурга. В этом году почетное право произвести торжественный выстрел доверено тем, кто, рискуя собственным здоровьем, сегодня ежедневно спасает жизни петербуржцев — медикам северной столицы. В честь Дня города будут зажжены факелы на Ростральных колоннах», — отмечают в пресс-службе Смольного.