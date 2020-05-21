Редакция постановления «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 в учреждениях социальной защиты населения в городе Санкт-Петербурге» от 13 апреля устанавливает запрет на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты населения стационарного типа, а также перевод постояльцев в другие дома престарелых, ПНИ и детские дома.

Исключение сделают для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех детей, кто находится «в социально опасном положении — трудной жизненной ситуации». Их поместят в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, стационарные отделения и центры социальной помощи семье и детям — с обязательным предварительным медицинским обследованием и последующим наблюдением в условиях 14-дневной изоляции.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.

Днем 19 мая СМИ сообщили о новой мере по противодействию COVID-19 в Петербурге — запрете прощания с умершими вне зависимости от причин их смерти. Позже в Смольном информацию подтвердили — при этом отметив, что «запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет».

В начале апреля сотрудники благотворительной организации «Перспективы» развернули проект «Эвакуация» — они вывезли первых детей с тяжелыми нарушениями развития из ДДИ №4 в Павловске. На время пандемии и карантина подопечные будут жить в квартирах круглосуточного сопровождения под присмотром сотрудников и волонтеров. А 18 мая стало известно, что в Психоневрологическом интернате №10 в Петербурге за все время пандемии COVID-19 вирусом заразилось 467 человек. Коронавирус подтвердился у 411 проживающих и у 56 сотрудников.