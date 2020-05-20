

Павлов развивает собственный проект @operaonthestreet, в рамках которого поет оперу в разных городах мира. Последние ролики были сняты еще до пандемии коронавируса во Флоренции, Хельсинки и Пхукете.

Отмечается, что видео создано для марафона #home_street_art, который запустил петербургский Музей стрит-арта. Рядом с певцом висит работа в виде, картонного замка, символизирующего самоизоляцию во время пандемии — это работа автора публикации Светланы.

У записи уже набралось больше тысячи лайков, а комментаторы благодарят Михаила Павлова за «чудесное исполнение», а некоторые даже рассказывают специально зашли во двор дома, когда услышали голос певца.

В начале апреля другой петербуржец Евгений Григорович тоже решил последовать примеру жителей Италии и Испании устроил бесплатный концерт для соседей по жилому комплексу в Калининском районе, которые, как и он, соблюдают карантин и остаются дома. А позднее песню про самоизоляцию записал и бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Получилось почти как у Бродского, только «не выходи за дверь» — музыкант советует «семь раз отметить» перед тем, как куда-то собираться, а про период пандемии говорит так: «Нет места кроме здесь, нет времени кроме теперь».



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