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Видео дня: Оперный певец из Петербурга исполнил песню Андреа Боччели Con te partirò на балконе своего дома

Оперный певец из Петербурга Михаил Павлов исполнил песню Con te partirò, стоя на балконе своего дома. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте @svetasketch.


Павлов развивает собственный проект @operaonthestreet, в рамках которого поет оперу в разных городах мира. Последние ролики были сняты еще до пандемии коронавируса во Флоренции, Хельсинки и Пхукете. 

Отмечается, что видео создано для марафона #home_street_art, который запустил петербургский Музей стрит-арта. Рядом с певцом висит работа в виде, картонного замка, символизирующего самоизоляцию во время пандемии — это работа автора публикации Светланы.

У записи уже набралось больше тысячи лайков, а комментаторы благодарят Михаила Павлова за «чудесное исполнение», а некоторые даже рассказывают специально зашли во двор дома, когда услышали голос певца.

В начале апреля другой петербуржец Евгений Григорович тоже решил последовать примеру жителей Италии и Испании устроил бесплатный концерт для соседей по жилому комплексу в Калининском районе, которые, как и он, соблюдают карантин и остаются дома. А позднее песню про самоизоляцию записал и бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Получилось почти как у Бродского, только «не выходи за дверь» — музыкант советует «семь раз отметить» перед тем, как куда-то собираться, а про период пандемии говорит так: «Нет места кроме здесь, нет времени кроме теперь».

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Рита Шмакова,
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