Оперный певец из Петербурга Михаил Павлов исполнил песню Con te partirò, стоя на балконе своего дома. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте @svetasketch.
Видео дня: Оперный певец из Петербурга исполнил песню Андреа Боччели Con te partirò на балконе своего дома
Павлов развивает собственный проект @operaonthestreet, в рамках которого поет оперу в разных городах мира. Последние ролики были сняты еще до пандемии коронавируса во Флоренции, Хельсинки и Пхукете.
Отмечается, что видео создано для марафона #home_street_art, который запустил петербургский Музей стрит-арта. Рядом с певцом висит работа в виде, картонного замка, символизирующего самоизоляцию во время пандемии — это работа автора публикации Светланы.
У записи уже набралось больше тысячи лайков, а комментаторы благодарят Михаила Павлова за «чудесное исполнение», а некоторые даже рассказывают специально зашли во двор дома, когда услышали голос певца.
В начале апреля другой петербуржец Евгений Григорович тоже решил последовать примеру жителей Италии и Испании устроил бесплатный концерт для соседей по жилому комплексу в Калининском районе, которые, как и он, соблюдают карантин и остаются дома. А позднее песню про самоизоляцию записал и бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Получилось почти как у Бродского, только «не выходи за дверь» — музыкант советует «семь раз отметить» перед тем, как куда-то собираться, а про период пандемии говорит так: «Нет места кроме здесь, нет времени кроме теперь».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.