В Смольном подтвердили запрет на прощание с умершими вне зависимости от причин их смерти

Администрация города получила соответствующее предписание главного санитарного врача Петербурга, пункт 5 которого «исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза». Как сообщили в пресс-службе Смольного, в настоящее время совместно с Роспотребнадзором уточняется порядок участия в прощальных церемониях «при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил».

«В настоящее время все организации, занятые в сфере оказания ритуальных услуг, неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования, обеспечивают безопасность сотрудников. Вместе с тем, по мнению Губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно», — отметили в Смольном.

Несмотря на то, что на кладбищах Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, «запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет», говорят в администрации города. А для проведения церемоний прощания с умершими, исключающими личное прощание родственников с покойным, решается вопрос о приспособлении одного из 9 ритуальных залов крематория Петербурга.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.