В интерьерах церкви Захарии и Елизаветы сохранились подлинные лепные головки херувимов, пальмовые ветви и цветочные композиции. На парусах свода, под слоями побелки, была обнаружена масляная живопись по штукатурке — изображения Николая Чудотворца, апостола Иакова, святых Дмитрия Ростовского и Амвросия Медиоланского, Климента Римского, Петра Александрийского, Спиридона Тримифунтского, Иоанна Милостивого, а также изображения четырех московских святителей — Петра, Алексея, Ионы и Филиппа.

Сохранился и подлинный наборный паркет, созданный по рисунку Франческо Растрелли — как отмечают специалисты, церковных паркетов по эскизам зодчего больше нигде не осталось. Реставраторы насчитали пять пород дерева — клен, дуб, ясень, светлый и темный орех. В 2018-2019 годах был произведен демонтаж паркета, после чего его передали в мастерскую для последующей реставрации. Она уже подходит к своему завершению — особую сложность представляет удаление из структуры дерева мастики, нанесенной в советский период.

«Мы с уверенностью можем сказать, что это — объект, реализованный Франческо Бартоломео Растрелли, практически не изменившийся за время существования. Спасибо архиву Ленинградского обкома КПСС, для которого было сделано дополнительное перекрытие и всего лишь забелены лепные композиции и живопись, благодаря чему мы сейчас можем отреставрировать церковь на период Растрелли», — добавляет Сергей Макаров.

После завершения реставрации здание церкви Захарии и Елизаветы каре Смольного монастыря передадут в пользование Санкт-Петербургскому государственному университету.

Напомним, в октябре 2019 года в интерьерах Нижнего храма Церкви Благовещения на Васильевском острове нашли живопись в стиле «гризайль» начала XIX века. Фрески, обнаруженные реставраторами, выполнены в масляной технике и являются единственными в своем роде — к тому моменту подобные работы не были обнаружены ни в одном из храмов Петербурга.