Большинство отделений онкоцентра имени Петрова в Петербурге, закрывшихся на карантин, возобновили работу

«Сейчас только два отделения на карантине — абдоминальное, торакальное, частично — гематологическое, просто мы пациентов принимаем в дневном стационаре. Хирургическое отделение опухолей головы и шеи, хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи и хирургическое отделение онкоурологии сегодня возобновили работу», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онкоцентра.

В отделении опухолей головы и шеи уже провели три операции. Специалисты онкоцентра оперируют в средствах индивидуальной защиты — специальных масках и щитках, которые позволяют защитить и пациента, и хирурга. На входах в корпуса посетителям измеряют температуру, проводится регулярное тестирование на коронавирус врачей и отдельных групп пациентов. На госпитализацию принимаются только те, кто получил отрицательный результат анализа на Covid-19.

Напомним, в конце апреля стало известно, что шесть отделений крупнейшего федерального онкологического центра России имени Н.Н. Петрова закрыли на карантин из-за коронавируса. Covid-19 и внебольничные пневмонии диагностировали у пациентов и медицинских работников. Тогда из-за Covid-19 закрыли отделения химиотерапии и инновационных методов лечения, онкоурологии и опухолей костей, мягких тканей и кожи, хирургическое отделение опухолей головы и шеи и детское отделение.

Ранее онкоцентр имени Н.Н. Петрова попал в список медицинских учреждений, которые в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе будут перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Под петицией против этого подписалось уже почти 100 000 человек. «Собака.ru» поговорила с врачом и пациенткой центра о том, насколько вероятно закрытие больницы и что будет с теми, кто в ней лечится прямо сейчас.