Смольный объединится с «Петербургским велообществом» и лабораторией «Оптимальные транспортные системы», чтобы создать карту временных велосипедных маршрутов, которые будут действовать во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
В Петербурге могут создать временную карту веломаршрутов на период пандемии
Руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу отмечает, что сеть веломаршрутов охватит весь город с севера на юг в пределах КАД. Временные полосы проложат по основным улицам и объединят с уже существующими велодорожками.
«У нас есть примерная карта веломаршрутов, которую создали специалисты «Оптимальных транспортных систем». Сейчас мы собираем практические данные по загруженности существующих велодорожек, собираем обратную связь от велосипедистов и экспертов, чтобы оптимизировать существующую карту», — отметил Хусу.
Идея проекта, по словам организаторов, состоит в том, чтобы дать петербуржцам возможность не пользоваться общественным транспортом в период пандемии коронавируса и таким образом сократить количество личных контактов. Однако представители КРТИ пока так и не назвали конкретные сроки появления временных веломаршрутов.
Напомним, в феврале 2020 года в Петербурге вновь активизировались дискуссии о велосипедной инфраструктуре города. Появились те, кто хотели убрать велополосы на Фонтанке и Петродградской стороне. Умер городской велопрокат, а городские власти еще зимой сняли с велосипедизации города статус «приоритетного проекта». Тогда же «Собака.ru» пообщалась с экс-советником вице-губернатора по велосипедной инфраструктуре (2015-2019) и руководителем проектов городского развития Дарьей Табачниковой о том, нужны ли городу велосипедисты и можно ли в принципе сделать Петербург удобным для этого вида транспорта.
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