В Петербурге могут создать временную карту веломаршрутов на период пандемии

Руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу отмечает, что сеть веломаршрутов охватит весь город с севера на юг в пределах КАД. Временные полосы проложат по основным улицам и объединят с уже существующими велодорожками.

«У нас есть примерная карта веломаршрутов, которую создали специалисты «Оптимальных транспортных систем». Сейчас мы собираем практические данные по загруженности существующих велодорожек, собираем обратную связь от велосипедистов и экспертов, чтобы оптимизировать существующую карту», — отметил Хусу.

Идея проекта, по словам организаторов, состоит в том, чтобы дать петербуржцам возможность не пользоваться общественным транспортом в период пандемии коронавируса и таким образом сократить количество личных контактов. Однако представители КРТИ пока так и не назвали конкретные сроки появления временных веломаршрутов.

Напомним, в феврале 2020 года в Петербурге вновь активизировались дискуссии о велосипедной инфраструктуре города. Появились те, кто хотели убрать велополосы на Фонтанке и Петродградской стороне. Умер городской велопрокат, а городские власти еще зимой сняли с велосипедизации города статус «приоритетного проекта». Тогда же «Собака.ru» пообщалась с экс-советником вице-губернатора по велосипедной инфраструктуре (2015-2019) и руководителем проектов городского развития Дарьей Табачниковой о том, нужны ли городу велосипедисты и можно ли в принципе сделать Петербург удобным для этого вида транспорта.



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