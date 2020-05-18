В госпитале «Ленэкспо» развернули еще 500 коек для пациентов с коронавирусом

«Новые коечные места создаются с учетом опыта, приобретенного при оснащении 7-го павильона. Новые койко-места оборудованы индивидуальным освещением, для удобства пациентов там появились персональные тумбочки. Организована реанимационная зона, которая сможет принимать пациентов в случае осложнений», — заявил сегодня губернатор Александр Беглов.

Всего в дополнительных павильонах обустроены 63 санузла и 43 душевых помещения. Беглов также поручил обеспечить дополнительное зонирование во временном госпитале: локальными группами теперь будут размещать пожилых заболевших, пациентов с иными заболеваниями, кроме инфекционных, а также мужчин и женщин.

В Смольном также подчеркнули, что городу удалось договориться с ПАО «Газпром», который является владельцем выставочного центра на Васильевском острове, о передаче павильонов 5 и 5А; 1, 2 и 3 — там при необходимости будут размещены дополнительно 990 койко-мест.

Ранее в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», сутки в нем для одного человека обойдутся в 4 165 рублей — при длительности лечения в 11 дней общий тариф составит 45 815 рублей. Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга.

Напомним, в начале мая прокуратура города начала проверку условий содержания пациентов в «Ленэкспо» из-за жалоб петербуржцев на условия, в которых находятся больные, и также сообщений о том, что во временный госпиталь попадали не только заразившиеся COVID-19, но и те, чьи тесты были отрицательными. Специально для «Собака.ru» житель Петербурга Илья Колпашников рассказал, каково быть узником импровизированной больницы. Позднее сообщалось, что прокуратура не выявила нарушения санитарных требований в госпитале.



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