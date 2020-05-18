В Мариинской и Покровской больнице не хватает мест для новых пациентов с коронавирусом. Медицинскому персоналу приходится размещать больных на койках в коридоре. Об этом сообщает «Бумага».
СМИ: В Петербурге переполнены Покровская и Мариинская больница, которые принимают больных COVID-19
Так, например, в Мариинской больнице, где по официальным данным числятся только 550 коек, на выходных оказались заняты порядка 700. «У нас люди лежат на дополнительных койках в палатах и коридорах. Потому что город к нам везет не переставая. Очереди на территории больницы — восемь машин [скорой помощи] в приемный покой. Мне приходилось ставить каталку в палату, чтобы положить туда людей», — рассказывает на условиях анонимности сотрудник медучреждения.
Ранее журналист «Эха Москвы в Петербурге» Сергей Кагермазов сообщал, что в Покровской больнице также не хватает мест в палатах. Вместо 543 коек, там занято более 600. Он также опубликовал на своей странице в Facebook несколько фотографий, на которых видно, как некоторым пациентам Покровской приходится лежать в коридорах.
При этом ранее сегодня руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сообщил, что более половины петербуржцев с диагностированным Covid-19 лечатся дома — госпитализация им не требуется.
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