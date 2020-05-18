Все пациенты, экстренно поступающие в больницу, проходят чрез бокс — там у них берут мазок на Covid-19 (до получения результатов теста пациенты находятся в обсервации) и проводят термометрию, а при наличии симптоматики делают КТ легких. Как сообщает пресс-служба Смольного, это необходимо для ранней диагностики и предотвращения заноса в больницу коронавирусной инфекции — так как среди экстренно поступающих могут быть и больные, инфицированные Covid-19.

Необходимые оперативные вмешательства и интенсивную терапию больным с диагностированным коронавирусом проводят в отдельной операционной и боксированном реанимационном отделении с использованием всех средств индивидуальной защиты.

Что касается тестирования на Covid-19 — его проводит Вирусологический центр, созданный в больнице около месяца назад. Здесь на коронавирус обследуют всех поступающих в больницу пациентов, сотрудников больницы и медработников Калининского района. Лаборатория Центра выполняет порядка 700 исследований в день — результаты не требуют дальнейшего подтверждения в Центре гигиены и эпидемиологии, что сокращает срок установки диагноза и предотвращает дальнейшее распространение инфекции.

Как отметили в Смольном, имеющийся запас средств индивидуальной защиты по всем позициям обеспечит работу персонала больницы в течение 1 месяца. Несмотря на принятые меры, среди медработников городской клинической больницы №31 отмечено 42 случая заболевания Covid-19, в том числе один летальный исход — 15 мая 2020 года от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни скончался заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Парафило.