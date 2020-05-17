В воскресенье, 17 мая, стало известно о том, что общежитие Государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова на Новороссийской улице закрыли на карантин. Как сообщает «Фонтанка», коронавирус подтвердился у трех человек, являющихся гражданами Вьетнама.
Общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин. Коронавирус выявили у двух аспирантов и одного студента
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Фото: Shutterstock
В пресс-службе университета изданию рассказали, что коронавирусом заразились два аспиранта и один студент. Инфицированные жили в общежитии на Новороссийской улице, дом 36, в соседних комнатах. В день, когда у них подтвердился коронавирус, здание закрыли на карантин. У всех остальных студентов возьмут материал для тестов. Внутри организован медпост, около ста студентов проведут две недели на карантине в общежитии.
Ранее стало известно, что отделение патологии новорождённых в детской городской больнице №1 в Петербурге временно не принимает пациентов. У сотрудников, которые ранее ушли на больничный, подтвердился COVID-19. Остальной персонал изолировали на работе и уже взяли у них необходимые тесты.
Также напомним, что в центре ортопедии и травматологии им. Вредена в Петербурге завершился карантин, который начался 8 апреля. Врач Дмитрий Пташников отметил, что все в его отделении живы и здоровы, а некоторые пациенты ждут подтверждения на отсутствие вируса и в ближайшее время тоже будет выписаны.
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