Общежитие Лесотехнического университета закрыли на карантин. Коронавирус выявили у двух аспирантов и одного студента

Ранее стало известно, что отделение патологии новорождённых в детской городской больнице №1 в Петербурге временно не принимает пациентов. У сотрудников, которые ранее ушли на больничный, подтвердился COVID-19. Остальной персонал изолировали на работе и уже взяли у них необходимые тесты.

Также напомним, что в центре ортопедии и травматологии им. Вредена в Петербурге завершился карантин, который начался 8 апреля. Врач Дмитрий Пташников отметил, что все в его отделении живы и здоровы, а некоторые пациенты ждут подтверждения на отсутствие вируса и в ближайшее время тоже будет выписаны.

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