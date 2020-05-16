Петербург вошел в ТОП-50 европейского рейтинга направлений конгрессного туризма

Петербург вошел в ТОП-50 рейтинга лучших направлений конгрессного туризма за 2019 год. Это следует из официального рейтинга Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA). Так, за прошедший год городу было засчитано 36 международных конгрессных мероприятий – это на 16 мероприятий больше, чем в 2018 году.