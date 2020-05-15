Первая жалоба на процедуру захоронения при COVID-19 поступила в суд Петербурга

Иск поступил в Выборгский районный суд Петербурга, а ответчиком заявлена городская больница Святого Великомученика Георгия.

Мать заявительницы скончалась в медучреждении 9 апреля и вот уже больше месяца дочери не выдают тело, ссылаясь на положительный результат теста на коронавирус, однако в свидетельстве о смерти у умершей указана иная причина смерти. Женщину также обязывают произвести захоронение на новом Колпинской кладбище Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Смольный определил два кладбища, на которых теперь хоронят умерших с коронавирусом — Илики в Ломоносове и Новое Колпинское городское. Само погребение происходит в гробах с металлическим вкладышем и только после разрешения Роспотребнадзора. Транспортировкой и кремацией тел усопших занимается СПб ГУП «Ритуальные услуги».

Выборгский районный суд оставил иск на две недели для того, чтобы заявитель смогла подать необходимые документы к рассмотрению.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.