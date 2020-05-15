В Смольном сообщили, что медикам выплатили почти полмиллиарда за работу с COVID-19. Некоторые врачи говорят, что денег не получили

Общая сумма выплат, по состоянию на 15 мая, составила свыше 486 миллионов рублей. Однако сотрудники медицинских учреждений сообщили СМИ, что не весь персонал получил обещанные президентом надбавки.

По словам сотрудницы участковой службы Фрунзенского района, десяткам участковых терапевтов, педиатров и медсестер (в числе которых и она сама) не пришли выплаты. «Кому-то приходили бегловские деньги [ речь идет о дополнительных выплатах, учрежденных губернатором Петербурга] — которые по фактическому времени работы с ковид. Остальным зарплата за месяц пришла как обычно, но путинских денег [которые положены медикам по федеральным постановлениям] нет», — рассказала она.

Часть сотрудников медицинских учреждений решили дождаться вечера, когда истекает поставленный Владимиром Путиным дедлайн по срокам выплаты надбавок. Среди них, например, часть сотрудников Покровской больницы.

Напомним, в апреле Смольный утвердил доплаты петербургским врачам, которые работают в стационарах с зараженными COVID-19. Старшим сотрудникам обещали 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу — по 50 тысяч рублей, а младшему — по 25. Врачи «скорых» также рассчитывали на 50 тысяч рублей, а младший персонал и водители — на 25 тысяч.

Ранее также стало известно, что комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса. Теперь медикам стало проще их получить. В частности, из акта о признании медработника заразившимся или умершим вследствие COVID-19 убрали требование оценивать в процентах оценивать его личную вину.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.