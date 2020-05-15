Напомним, исследования на антитела к COVID-19 сейчас проводятся на базе городской больницы №40, что находится в Курортном районе. Всего, по состоянию на 15 мая, выполнено 1276 тестов.

«С начала апреля в учреждении инициирована работа по изучению напряженности иммунитета путем определения наличия антител против коронавирусной инфекции методом экспресс-теста ИФА. Всего выполнено 1276 тестов у пациентов в возрастной категории от 11 до 93 лет. Мужчины и женщины в обследуемых возрастных категориях представлены одинаково. Исследование показало, что антитела к коронавирусу были выявлены только у 5,6% обследованных (69 пациентов), что указывает на крайне низкий уровень иммунной прослойки населения», — сообщили в пресс-службе Комздрава.

14 мая в Петербурге сообщили об успешных результатах лечения коронавирусных пациентов плазмой излечившихся. Одного из заболевших перевели из реанимации на третий день после процедуры и даже успели выписать.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщал, что у почти 40% переболевших COVID-19 есть вируснейтрализующие антитела в крови, которые подойдут для переливания заболевшим коронавирусом.

О том, что петербургские медики начнут лечить больных с диагнозом коронавирус плазмой крови выздоровевших пациентов стало известно в середине апреля. Забором плазмы в Петербурге занимается Городская станция переливания крови. Отмечалось, что такую методику планируют использовать, чтобы с большой вероятностью создать у инфицированного пассивный иммунитет и помочь ему в выздоровлении. Экспериментальное лечение начали спустя неделю. «Собака.ru» и чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказывали, как оно устроено. Также к концу апреля стало известно, что в Петербурге создают базу потенциальных доноров крови, вылечившихся от COVID-19.

Мы продолжаем вести трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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