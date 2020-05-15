Врача-реаниматолога Сергея Саяпина, переболевшего коронавирусом, официально признали пострадавшим от Covid-19

Как рассказал «Бумаге» Саяпин, из Покровской больницы, в которой работает реаниматолог, пока только он подал заявление на компенсацию. По итогам рассмотрения обращения врач признан пострадавшим, соответствующие документы отправлены в органы районной соцзащиты. По словам Саяпина, проблем при обращении к руководству у него не возникало, вопросов ему не задавали.

В акте расследования в качестве источника заражения указан пациент, который был госпитализирован в Покровскую больницу до официального начала ввоза больных коронавирусом. «Администрация подстраховалась», — считает реаниматолог.

21 апреля у врача-реаниматолога Покровской больницы Сергея Саяпина диагностирован коронавирус. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину. После выздоровления врач планировал вернуться к работе. Ранее он отметил, что не понимает тех, кто не пойдет «обратно в очаг». Позже Саяпин дал несколько советов о том, как не заразиться Covid-19. В частности, он рекомендует воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.

Напомним, выплаты по Covid-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.