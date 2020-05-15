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Магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте

Различные магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте. Уже съехали сувенирная лавка «Художественный салон Gift», «Шоколадница», «Кафе Хауз», Subway, «Столовая №1» и даже «Дикси». По мнению экспертов в сфере недвижимости и ретейла, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота — как минимум, на ближайшие полгода-год.

Как рассказал «Деловому Петербургу» руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International Владимир Каличава, дальнейшая ротация помещений во многом будет зависеть от гибкости обеих сторон — и арендодателей, и арендаторов. В частности, первые должны быть готовы перейти на расчет ставок как процента с товарооборота, а вторые — иметь  эффективную финансовую модель востребованности продукта или услуги у покупателей, а также операционного управления. 

«Если арендатор представляет сильный, устойчивый бренд и эффективно управляет бизнесом, а арендодатель при этом готов перейти на расчет ставки как процента с товарооборота, ротации мы не увидим. Если же арендатор эффективен, но арендодатель несговорчив, это, скорее всего, приведет к переезду в другое помещение, где арендодатель окажется более дальновидным», — отметил эксперт. 

В первом квартале 2020 года на Невском проспекте планировали открыться новые кафе сети «Шоколадница», заведения Kazan Mangal, Cofix, «DODO пицца», «Мама на даче» и бутик Tissot. Перед введением режима самоизоляции успели запуститься Pirat Marmelad, Souvenir workshop, «Кунфу», «ВкусВилл» и фирменный магазин Кондитерской фабрики им. Крупской. При этом некоторые заведения, давно существовавшие на Невском и планировавшие остаться, пришли к решению прекратить деятельность. Например, вегетарианское кафе «Брат» на Большой Морской. 

«Еще месяц назад и подумать не могли о таком: продлили договор аренды и строили планы на следующие 5 лет. Но реальность показывает: у нашей команды не хватит ресурсов, чтобы вывести проект из кризиса», — отметили владельцы кафе. Как рассказала ранее «Собака.ru» генеральный директор и совладелец кафе Наталья Олина, «Брат» будет выставлен на продажу за 3 миллиона рублей, в тоже время она надеется, что найдет покупателя и инвестора, который захочет сохранить прежний формат заведения. 

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты

О том, что правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стало известно в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.

 


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Дарья Гладких,
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