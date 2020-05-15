Различные магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте. Уже съехали сувенирная лавка «Художественный салон Gift», «Шоколадница», «Кафе Хауз», Subway, «Столовая №1» и даже «Дикси». По мнению экспертов в сфере недвижимости и ретейла, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота — как минимум, на ближайшие полгода-год.
Магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте
Как рассказал «Деловому Петербургу» руководитель департамента услуг для ретейлеров Colliers International Владимир Каличава, дальнейшая ротация помещений во многом будет зависеть от гибкости обеих сторон — и арендодателей, и арендаторов. В частности, первые должны быть готовы перейти на расчет ставок как процента с товарооборота, а вторые — иметь эффективную финансовую модель востребованности продукта или услуги у покупателей, а также операционного управления.
«Если арендатор представляет сильный, устойчивый бренд и эффективно управляет бизнесом, а арендодатель при этом готов перейти на расчет ставки как процента с товарооборота, ротации мы не увидим. Если же арендатор эффективен, но арендодатель несговорчив, это, скорее всего, приведет к переезду в другое помещение, где арендодатель окажется более дальновидным», — отметил эксперт.
В первом квартале 2020 года на Невском проспекте планировали открыться новые кафе сети «Шоколадница», заведения Kazan Mangal, Cofix, «DODO пицца», «Мама на даче» и бутик Tissot. Перед введением режима самоизоляции успели запуститься Pirat Marmelad, Souvenir workshop, «Кунфу», «ВкусВилл» и фирменный магазин Кондитерской фабрики им. Крупской. При этом некоторые заведения, давно существовавшие на Невском и планировавшие остаться, пришли к решению прекратить деятельность. Например, вегетарианское кафе «Брат» на Большой Морской.
«Еще месяц назад и подумать не могли о таком: продлили договор аренды и строили планы на следующие 5 лет. Но реальность показывает: у нашей команды не хватит ресурсов, чтобы вывести проект из кризиса», — отметили владельцы кафе. Как рассказала ранее «Собака.ru» генеральный директор и совладелец кафе Наталья Олина, «Брат» будет выставлен на продажу за 3 миллиона рублей, в тоже время она надеется, что найдет покупателя и инвестора, который захочет сохранить прежний формат заведения.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
О том, что правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стало известно в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
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