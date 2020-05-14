14 мая в Мариинской больнице в Петербурге скончался скульптор Роман Шустров, который создал «Петербургского ангела» — бронзовую статуэтку, что находится в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке.
В Мариинской больнице скончался автор «Петербургского ангела» Роман Шустров
-
Источник: @yuliya_kudryashova_photo
О смерте Шустрова сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. «Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю "Петербургского ангела"...», — написал он.
Ранее сообщалось, что скульптор попал в больницу с двусторонней пневмонией в начале мая. Знакомые Романа Шустрова подозревают, что он был болен коронавирусом.
Напомним, бронзовая статуэтка ангела в длинном пальто, в шляпе и с книжкой, укрывшегося от дождя зонтом, установили в Измайловском парке в 2012 году во время симпозиума по городской скульптуре. Композиция посвящена поколению петербуржцев, переживших репрессии, войну и голод, но сохранивших жизнелюбие и интеллигентность.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.