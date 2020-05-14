В Мариинской больнице скончался автор «Петербургского ангела» Роман Шустров

О смерте Шустрова сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. «Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы… Светлая память создателю "Петербургского ангела"...», — написал он.

Ранее сообщалось, что скульптор попал в больницу с двусторонней пневмонией в начале мая. Знакомые Романа Шустрова подозревают, что он был болен коронавирусом.