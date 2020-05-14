Стали известны первые результаты лечения больных COVID-19 плазмой излечившихся в Петербурге

Комздрав отмечает, что за последнюю неделю в 40-й больнице плазму переливали трем пациентом с коронавирусом в тяжелой форме. Положительную динамику отметили у всех, причем улучшения последовали практически сразу после процедуры.

Известно, что один из первых пациентов почувствовал себя лучше уже на второй день после переливания, другой уже успел выписаться из больницы, хотя до этого лежал в реанимации. Двое заболевших, однако, идут на поправку медленнее остальных, но одного из них также уже перевели из реанимации.

«Первыми мы ввели плазму двум своим врачам. Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ», — рассказал Евгений Гарбузов, главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40. Он также отметил, что специалисты очень довольны первыми результатами терапии гипериммунной плазмы.

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщал, что у почти 40% переболевших COVID-19 есть вируснейтрализующие антитела в крови, которые подойдут для переливания заболевшим коронавирусом.

О том, что петербургские медики начнут лечить больных с диагнозом коронавирус плазмой крови выздоровевших пациентов стало известно в середине апреля. Забором плазмы в Петербурге занимается Городская станция переливания крови. Отмечалось, что такую методику планируют использовать, чтобы с большой вероятностью создать у инфицированного пассивный иммунитет и помочь ему в выздоровлении. Экспериментальное лечение начали спустя неделю. «Собака.ru» и чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказывали, как оно устроено. Также к концу апреля стало известно, что в Петербурге создают базу потенциальных доноров крови, вылечившихся от COVID-19.



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