Смольный: Петербург не готов к открытию салонов красоты и ресторанов

«На сегодняшний день мы не можем себе позволить открыть ни салоны красоты, ни рестораны. Это определяется очень простым обстоятельством — уровень заболеваемости не позволяет такие шаги предпринять. Эти бизнесы являются контактными и достаточно опасными», — отметил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Елин добавил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки в городе рестораны и салоны красоты смогут открываться с определенными ограничениями, а также отметил, что заведения общепита должны быть готовы к сокращению посадочных мест. К тому же их попросят предоставить сотрудникам средства индивидуальной защиты.

«Первый шаг — изучить возможность работы на вынос, с доставкой питания. Шаг номер два — внимательно ознакомиться с теми стандартами, которые предлагает Роспотребнадзор. Это достаточно простые и ясные правила, к ним можно компоновать залы обеденные, готовить оборудование по приготовлению пищи, посудомоечные машины. Готовить экраны, так как они точно потребуются. И просматривать логистику», — заявил он.

Вице-губернатор отметил, что этим летом Смольный предоставит рестораторам «возможность развивать уличную торговлю» и «упростит подход» к размещению террас.

Тем временем, в Ленинградской области с 12 мая смягчили ограниченния, введеные в целях борьбы с распространением коронавируса. Там разрешили работать кафе, торговым центрам и даже спортзалам, но есть условия.



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