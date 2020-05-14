«Правительство Санкт-Петербурга рассматривало вопрос введения пропускного режима в городе. Проведена вся необходимая подготовительная работа. Все ведомства и службы готовы к его введению. Но на данный момент мы считаем эту меру нецелесообразной», — заявил Беглов в ходе заседания рабочей группы Государственного Совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, о том, что в городе хотят вводить пропускной режим как в Москве стало известно на прошлой неделе. В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность Петербурга к принудительной изоляции и возможность введения здесь системы цифровых пропусков. За несколько дней до этого в городе запретили каршеринг. На выходных опубликовали карту расположения 62 блокпостов на случай закрытия Петербурга. По состоянию на 20 апреля, в городе еще не введен пропускной режим, а значит и наш гид по безопасному передвижению в период пандемии все еще актуален.

В конце апреля технически Петербург уже был готов к введению пропускного режима по московскому сценарию. Один из планов включает в себя выход на улицу только с паспортом и ужесточение правил для пешеходов. Кроме того, цифровой пропуск мог быть безотлагательно необходим для поездок на общественном транспорте — метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутки и электрички — и такси, а также для тех, кто ездит на частных машинах в качестве пассажира.

С 12 мая в Петербурге, Москве и некоторых регионах России вводится обязательный масочный и перчаточный режим. Согласно ему, все граждане должны пользоваться этими индивидуальными средствами защиты в общественных местах, в том числе транспорте и магазинах. Зачем мы все должны носить маску и перчатки объяснили в департаменте здравоохранения. Ранее петербургских работодателей также обязали выдавать сотрудникам средства индивидуальной защиты.

13 мая Смольный анонсировал новую меру поддержки петербуржцев — многодетные семьи, пенсионеры, семьи с приемными детьми и другие категории граждан получат денежную выплату в размере 800 рублей для приобретения одноразовых масок и перчаток. Почему жителям Петербурга не раздали маски, а перечислят деньги на них, объяснил губернатор города Александр Беглов.