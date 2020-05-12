Сохранение до 31 мая введенных ранее ограничительных мер в Петербурге, по словам губернатора города Александра Беглова, необходимо «в связи ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки». Дополнительно с 12 мая в Петербурге вводится обязательный масочный режим — горожане обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, использовать маски, респираторы и перчатки.

На данный момент в Петербурге 5 925 коек для лечения больных с Covid-19 — это на 10 % больше, чем планировалось. Пациентов с диагностированным коронавирусом лечат в 17 медицинских учреждениях, в том числе двух федеральных клиниках — Первом медицинском университете имени Павлова и Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова. Беременных пациенток с коронавирусной инфекцией помимо клинической инфекционной больницы Боткина принимает роддом №16, а контактных новорожденных — больница Святой Ольги.

Отдельно Беглов отметил, что в Петербурге начались выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом. На эти цели из резервного фона города выделено 221,4 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, еще 635,34 миллионов рублей — на выплаты за выполнение особо важных работ. Уже сейчас начислены выплаты более 9 400 работникам на общую сумму 149,1 миллионов рублей.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.