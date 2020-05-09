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Стало известно, сколько денег потратили власти Петербурга на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Власти Петербурга потратили 3,4 миллиарда рублей федеральных дотаций на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Такой ответ получил Борис Вишневский на депутатский запрос по средствам индивидуальной защиты для медиков от губернатора города Александра Беглова.

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Беглов рассказал, что на первом этапе перепрофилирования коечного фонда для оказания помощи больным с коронавирусом производители не смогли полностью удовлетворить потребности медицинских учреждений, в связи с этим возникла нехватка средств защиты. По словам губернатора, на закупку этой продукции распределили 259 миллионов из бюджета Петербурга, 3,4 миллиарда — за счет федеральной дотации и 1,7 миллиарда — за счет резервного фонда правительства Петербурга.

Кроме того, глава города заявил, что до 8 мая около 850 000 костюмов биологической защиты должны были поставить в город, чтобы выйти на уровень нормативной обеспеченности данного вида СИЗ. В ответе также говорится о том, что более 50 предприятий швейной промышленности, перепрофилированные на производство средств защиты, вновь заработали. Сейчас они выпускают 25 тысяч единиц в день.

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Сабина Алиева,
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