Власти Петербурга потратили 3,4 миллиарда рублей федеральных дотаций на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Такой ответ получил Борис Вишневский на депутатский запрос по средствам индивидуальной защиты для медиков от губернатора города Александра Беглова.
Стало известно, сколько денег потратили власти Петербурга на закупку средств индивидуальной защиты для медиков
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Фото: Shutterstock
Беглов рассказал, что на первом этапе перепрофилирования коечного фонда для оказания помощи больным с коронавирусом производители не смогли полностью удовлетворить потребности медицинских учреждений, в связи с этим возникла нехватка средств защиты. По словам губернатора, на закупку этой продукции распределили 259 миллионов из бюджета Петербурга, 3,4 миллиарда — за счет федеральной дотации и 1,7 миллиарда — за счет резервного фонда правительства Петербурга.
Кроме того, глава города заявил, что до 8 мая около 850 000 костюмов биологической защиты должны были поставить в город, чтобы выйти на уровень нормативной обеспеченности данного вида СИЗ. В ответе также говорится о том, что более 50 предприятий швейной промышленности, перепрофилированные на производство средств защиты, вновь заработали. Сейчас они выпускают 25 тысяч единиц в день.
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