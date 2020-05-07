Строительство Верховного суда в Петербурге отложили в целях экономии бюджета

«Если экономить, то на еще не начатых проектах. Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже. Например, перенесем реформу государственно-гражданской службы. Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге», — отметил Силуанов в интервью «Ведомостям».

Благодаря переносу сроков реализации некоторых проектов уже сейчас в бюджете удалось высвободить около 250 миллиардов рублей. «Экономить» начали из-за из-за прогнозируемого спада экономики в 2020 году. «За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам Центробанка. Доходы бюджета будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось», — добавил он.

Напомним, в октябре 2019 года Законодательное собрание Петербурга исключило из перечня зеленых насаждений города 2,85 гектаров «Сада на Неве» и сквера на Смольной набережной — для того, чтобы разместить на них здания Верховного суда. Против выступали местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. Посмотрите, что предложили петербуржцам взамен. Позже стало известно, что здание Верховного суда возведут на Смольной набережной, а жилье для судей перенесут на Охту.

Руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».