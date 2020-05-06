Статистика дня: почти каждый второй россиянин начал экономить в период пандемии

Чаще всего люди стали экономить на продуктах продуктах питания (31%), в том числе овощах и фруктах (10%), а также мясе и птице (9%). В ЦБ отмечают также, что товарых из этих категорий стали чаще упоминаться в числе подорожавших в последние две недели.

Также в 12% случаев россиянам пришлось отказаться от непродовольственных товаров. Например, на одежду и обувь меньше перестали тратиться порядка 8% граждан. Среди вероятных причин не только снижение доходов (у 69% среди тех, кто значительно уменьшил свои траты, материальное положение ухудшилось значительно) и расходов, но и в целом изменение образа жизни.

Также каждый третий (53%) респондент отмечает, что его расходы увеличились из-за роста цен. Так, 9% сообщили, что в режиме самоизоляции они стали тратить даже больше.

В целом, об ухудшении материального сообщения сообщают 42% россиян. При этом процент тех, у кого эти перемены были «серьезными» и «незначительными» одинаков — по 20% на каждую группу. Чаще всего это связывают также с ростом расходов и/или потерей работы одним из членов семьи в период пандемии.

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