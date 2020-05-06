Более 190 врачей из Петербурга лечатся от COVID-19 в Боткинской больнице

По словам политика, восемь человек из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии. Четверо из них лежат на аппаратах ИВЛ.

«В Петербурге количество коек, развернутых в стационарах, а соответственно и специалистов, на душу населения существенно выше, чем в других регионах. Но сейчас мы тоже сталкиваемся с теми же проблемами. Болеют медицинские работники. На сегодняшний день более 190 медицинских работников получают стационарную помощь в Боткинской больнице. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Четверо — на ИВЛ», — приводит его цитату телеканал «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что некоторые медики уже выходят с больничного по COVID-19. Напомним, ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса и директор исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто, сообщал, что вирусом в городе заразилось свыше 250 врачей.

Перед началом майских праздников стало известно, что от COVID-19 вылечился врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин. Ему поставили диагноз 21 апреля. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину.

Ранее на неделе стало известно о смерти санитарки НИМЦ им. Вредена Юлии Ясюлевич. У женщины был подтвержденный COVID-19, однако в свидетельстве из морга сказано, что женщина скончалась от двусторонней пневмонии. Члены ее семьи пытаются узнать, что произошло на самом деле и просят откликнуться всех, кто может что-то знать.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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