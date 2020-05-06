Мораторий на штрафы за коммуналку, снижение налога по «упрощенке». Какие еще меры поддержки бизнеса приняты в Петербурге?

В частности, во второй пакет включили меру по снижению налога на имущества на 50% в обмен на скидки, которые владелец недвижимости предоставить арендодателям в период пандемии коронавируса. Претендовать на льготу смогут бизнесмены, владеющие гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1000 кв. м.

Также налог по упрощенной системе Смольный снизит для всех пострадавших от COVID-19 отраслей, а также обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Субсидии в том числе будут предоставлены организациям культуры в обмен на компенсацию их затрат в период действующего режима ограничений. Ранее на подобную «скидку» могли рассчитывать только представители малого и среднего бизнеса.

Небольшие предприятия также получат дополнительные льготы. Для них предусмотрен мораторий на штрафы и пени по теплоснабжению, а также предложено обеспечить беззалоговые займы в размере 50% НДФЛ, который малый и средний бизнес выплатили в прошлом году. Фонд развития промышленности предложено докапитализировать на 1 млрд рублей.

Петербургский Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса также докапитализирован на 1 млрд руб. 700 млн из него пойдут на программу предоставления поручительств, а оставшиеся 300 — на выдачу микрозаймов предпринимателям.

Кроме прочего малые и средние предприниматели смогут рассчитывать на кредиты под 0% от крупнейших банков России, однако есть условие: эти деньги они должны будут направить на выплату зарплат сотрудникам.

Тем временем Фонд развития промышленности Петербурга увеличил сумму займа по всем программам до 200 млн рублей и снизил ставки по займам для предприятий до 1%.

Из федерального бюджета петербургским экспортным компаниям также будет оказываться антикризисная помощь. Общая сумма субсидий составит 1,12 млрд рублей. Также 10 заявок суммой более 1,5 млрд рублей уже включены в список ожидания. Среди них — производители автотранспорта и сельхозтехники, инновационных лекарств, судов, а также экспортеры грузоподъемного оборудования для портов, верфей и промышленных предприятий.

Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета было выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.

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