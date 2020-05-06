Миллиардер и владелец центра Artplay Дмитрий Босов покончил с собой

«Это правда, Босова нет в живых», — приводит их цитату СМИ.

Правоохранительные органы также подтвердили журналистам, что в ночь на 6 мая полиция выезжала в Усово, где жил бизнесмен, на вызов, связанный с самоубийством.

Представители компаний «Сибантрацит» и «Востокугль», владельцем которых является Дмитрий Босов пока информацию не прокомментировали. Напомним, его компании также принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

В компании «Алтек», генеральным директором которой был Босов, также не смогли ответить на запрос о коментарии: «Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — заявили в компании.

В 2020 году журнал Forbes оценил состояние миллиардера в $1,1 млрд, что позволило Босову занять 86-е место в списке богатейших людей России.

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