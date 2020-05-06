Как пишет «Коммерсантъ», вероятно, мастер-план реконструкции аэропорта «Пулково» может быть пересмотрен. В свою очередь эксперты связывают отсрочку с неактуальным в ближайшие годы увеличением пассажиропотока — из-за коронавируса достичь показатель в 20 миллионов пассажиров будет невозможно. Как напомнили в Комитете по инвестициям Петербурга, основной задачей реконструкции как раз является развитие аэропорта с учетом достижения максимального объема пассажиропотока в размере 35 млн человек в год.

Всего рассматривается четыре варианта реконструкции аэропорта — они различаются размещением необходимых объектов аэропортовой и транспортной инфраструктуры и включают в себя проектирование и создание новых площадей аэровокзального комплекса, строительство новых стоянок для авиатранспорта, телетрапов, увеличение инфраструктуры аэропорта, модернизацию багажной системы, корректировку транспортных потоков, говорят в ведомстве.

В апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта «Пулково». Согласно техническому заданию, здание будет построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров.

В декабре 2018 года петербургский аэропорт Пулково поставил исторический рекорд посещаемости — воздушные ворота приняли 18-миллионного пассажира. Это рекордная цифра для аэропорта и одновременно предельная пропускная способность — юбилейным пассажиром стала Людмила Бембеева, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом DP517 авиакомпании «Победа». Спустя год, в декабре 2019-го, был поставлен 19-миллионный рекорд.