Завод «Севкабель» покинет Васильевский остров до конца 2020 года

Для запуска «Севкабеля» на новой площадке планируется закупить новое оборудование и продолжить использовать то, которое продолжает работать на Васильевском острове. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Севкабеля», программа релокации составлена так, чтобы заводу не нужно было прерывать деятельность — пока демонтируется первая очередь линий, остальные мощности продолжают работу.

«За счет реализации этого проекта мы получаем дополнительные возможности для расширения, так как выбранная нами площадка — развивающийся индустриальный кластер в черте города с многообещающими инфраструктурными характеристиками», — отметил генеральный директор «Севкабеля» Сергей Ярмилко.

Завод «Севкабель» — первый кабельный завод в России, на котором производится кабельная продукция. Главная производственная площадка и собственный научно-исследовательский институт НИИ «Севкабель» находятся на Кожевенной линии на Васильевском острове. Завод основан в 1879 году немецким промышленником Карлом Генрихом Сименсом как мануфактура Siemens&Halske. В 1942 году, во время блокады Ленинграда, заводом было выпущено 100 километров силового проводного «кабеля жизни» — он снабжал осажденный город электроэнергией с Волховской ГЭС.