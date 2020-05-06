Первый кабельный завод России «Севкабель» покинет Васильевский остров. До конца 2020 года мануфактура совершит релокацию, и уже ко второму кварталу 2021-го все производственные линии будут запущены на 55 тысячах квадратных метрах территории индустриального кластера «Кировского завода».
Завод «Севкабель» покинет Васильевский остров до конца 2020 года
Для запуска «Севкабеля» на новой площадке планируется закупить новое оборудование и продолжить использовать то, которое продолжает работать на Васильевском острове. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Севкабеля», программа релокации составлена так, чтобы заводу не нужно было прерывать деятельность — пока демонтируется первая очередь линий, остальные мощности продолжают работу.
«За счет реализации этого проекта мы получаем дополнительные возможности для расширения, так как выбранная нами площадка — развивающийся индустриальный кластер в черте города с многообещающими инфраструктурными характеристиками», — отметил генеральный директор «Севкабеля» Сергей Ярмилко.
Завод «Севкабель» — первый кабельный завод в России, на котором производится кабельная продукция. Главная производственная площадка и собственный научно-исследовательский институт НИИ «Севкабель» находятся на Кожевенной линии на Васильевском острове. Завод основан в 1879 году немецким промышленником Карлом Генрихом Сименсом как мануфактура Siemens&Halske. В 1942 году, во время блокады Ленинграда, заводом было выпущено 100 километров силового проводного «кабеля жизни» — он снабжал осажденный город электроэнергией с Волховской ГЭС.
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