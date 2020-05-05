Обсерватор «Заря» теперь принимает пациентов со среднетяжелой формой COVID-19

На территории пансионата в Репино уже развернуты три инфекционных отделения. В каждом — по 150 коек. К 7 мая добавят еще 150. В обсерваторе работают сотрудники городской больницы №40. Среди них 28 врачей, 34 медсестры и санитарки. Часть персонала будет жить в санатории «Буревестник», расположенном рядом с «Зарей».

Известно, что два корпуса пансионата уже заполнены. Если же состояние коронавирусных больных ухудшается, то их также переводят в Городскую больницу №40.

Ранее стало известно, что в поселке Репино запустится второй обсерватор для петербуржцев и жителей области с подозрением на коронавирус. Его откроют на базе пансионата «Балтиец».



В Петербурге же новой площадкой для больных с диагнозом COVID-19, которые переносят вирус в легкой форме, станет Ленэкспо. Сейчас там уже лечатся 24 человека. Скоро места для «легких» коронавирусных пациентов оборудуют еще на двух площадках выставочного центра.

Ранее появился полный список больниц, которые принимают зараженных коронавирус, а представители комитета по информатизации и связи Петербурга отметили, что город технически готов к введению режима цифровых пропусков.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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