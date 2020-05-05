Художницы повторили интерьер бара «Стирка» на стенах петербургской парадной

Лиза рассказала, что «Стирка» — это один из их любимых баров, в котором можно «приятно провести время, послушать хорошую музыку и отдохнуть». Фотографии места уже опубликовала официальная группа заведения во «ВКонтакте»

Она также отметила, что картина появилась случайно. Девушки часто выходили покурить на балкон, так как живут по соседству, и заметили лестничную клетку, которая «уже давно расписана глупыми надписями, матами и прочим». Художницы решили сделать его приятнее и начали рисовать то, что им хотелось. Сначала были стул, стол, стремянка, затем добавился торшер совсем как из «Стирки».

Рисунок Лиза и Яна закончили 30 апреля: «Работу мы сделали недавно дня за три, выходили по вечерам порисовать. Доделали 30 апреля. Яна живет по соседству и часто заходит ко мне на балкон покурить. Сейчас, на карантине, мы проводим там много времени, ведь делать по большому счету нечего, вот и решили разнообразить, сделать что-то приятное в этом месте», — приводит ее цитату Telegram-канал fake empire, который первым обратил внимание на работу художниц.

Возможно, девушки вдохновлись примером Бэнкси, который недавно расписал собственную ванную. Теперь весь мир знает, что он тоже сидит дома, а еще — что он женат. Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Взять хотя бы популярный инстаграм-челлендж #TussenKunstQuarantaine или даже совместный конкурс, который запустили Государственный Эрмитаж и «Собака.ru». А еще можно принять участие в фотопроекте, который собирает послания человечеству, написанные на оконных стеклах.



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Фото: «Стирка»

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