В Петербурге временно закрылся на прием новых пациентов родильный дом №6 имени Сергиева. У одной из его пациенток подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.
Роддом в Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19. Александр Беглов посещал его два дня назад
На горячей линии журналистам сообщили, что тест на коронавирус у одной из пациенток дал положительный результат 4 мая. Среди женщин, которые все еще находятся в роддоме, COVID-19 не подтвержден ни у кого. Выписаться из медучреждения они также могут только в том случае, если их тест был отрицательным. Кроме пациентов, там также находятся 48 сотрудников.
3 мая одним из посетителей родильного дома №6 им. Сергиева был губернатор Петербурга Александр Беглов. Во время инспекции он надел респиратор и защитный щиток из пластика.
Напомним, это не первый родильный дом в Петербурге, который закрылся на карантин из-за подтвердившегося коронавируса. 16 апреля временно приостановил работу роддом № 17, а до него — роддом № 10. На следующий день режим обязательной двухнедельной изоляции закончился у роддома №16, а 25 числа — у роддома № 18 на проспекте Солидарности.
4 мая также закрылось отделение патологии новорождённых в детской городской больнице №1. У сотрудников, которые ранее ушли на больничный, подтвердился COVID-19. Остальной персонал изолировали на работе и уже взяли у них необходимые тесты.
Новым советником губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам работы городских родильных домов в период пандемии коронавируса стал экс-глава Института акушерства и гинекологии имени Отта и академик РАН Эдуард Айламазян. Он уже проводит инспекцию всех роддомов города.
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