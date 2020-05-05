Роддом в Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19. Александр Беглов посещал его два дня назад

На горячей линии журналистам сообщили, что тест на коронавирус у одной из пациенток дал положительный результат 4 мая. Среди женщин, которые все еще находятся в роддоме, COVID-19 не подтвержден ни у кого. Выписаться из медучреждения они также могут только в том случае, если их тест был отрицательным. Кроме пациентов, там также находятся 48 сотрудников.

3 мая одним из посетителей родильного дома №6 им. Сергиева был губернатор Петербурга Александр Беглов. Во время инспекции он надел респиратор и защитный щиток из пластика.