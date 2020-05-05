За сутки в Петербурге от COVID-19 вылечилось больше человек, чем заразилось. Это хороший знак?

В комментарии «Интерфаксу» глава управления Наталия Башкетова отметила, что пока ее специалисты не могут сказать, сохранится ли положительная динамика и далее.

«Я очень надеюсь, что у нас так и произойдет, но пока делать выводы рано, надо подождать еще неделю. В любом случае мы будем ждать окончания объявленных выходных, то есть, 12 мая. Тогда тенденция будет понятна», — отметила она.

Напомним, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5 572 случая заражения коронавирусом, из них выздоровела 1 468 человек, а умерло 37. В Ленинградской области — 1 149 человек заболели (за последние сутки — 53), 258 выздоровели, 3 человека скончались.

Недавно о том, что нельзя отменять ограничительные меры по коронавирусу сразу после прохождения пика заболеваемости в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова уже рассказала, в каком порядке будут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса, а до этого напоминала, что на период майских праздников в стране придется третий инкубационный период коронавируса. От того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции, зависят сроки начала отмены ограничений по всей стране.

Власти Ленобласти уже допускают возможность поэтапной отмены ограничений по коронавирусу уже после майских праздников. На период майских праздников правительство региона и Смольный договорились о правилах, которые придется соблюдать петербуржцам, если они хотят провести долгие выходные за городом. Также 29 апреля свои советы о том, как обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции и не только опубликовал Роспотребнадзор.



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