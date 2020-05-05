Защитные экраны изготавливаются студентами и преподавателями Политеха помощью 3D-принтеров и лазерных резаков на средства гранта, полученного от Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив. Всего в ближайшее время будет создано 5 тысяч подобных средств защиты. Помимо этого, более 10 тысяч экранов закупила с помощью партнеров и спонсоров общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» — их направят в 70 стационаров и поликлиник города.

По данным Смольного, производят средства индивидуальной защиты в Петербурге 86 предприятий. Ежедневно они выпускают по 200 тысяч медицинских масок и 224 тысяч литров хлорактивных веществ. Кроме того, в городе изготавливают 195 тысяч комбинезонов, 55 тысяч халатов и 45 тысяч специальных костюмов для медиков, борющихся с Covid-19.

Напомним, ранее Сергей Шнуров передал военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге 15 тысяч медицинских масок и около тысячи респираторов. Как рассказал начальник академии, генерал-майор медицинской службы Александр Фисун, изначально Шнуров планировал оказать финансовую помощь, однако позже они совместно с музыкантам приняли решение, что оказать помощь лучше, предоставив необходимые защитные средства.