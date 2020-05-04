На карантин из-за COVID-19 закрыли отделение патологии новорожденных в петербургской больнице №1

Всего в отделении №2, которое сейчас закрыто на карантин, 60 коек. Из них 38 предназначены для лечения недоношенных младенцев, а еще 15 — хирургического профиля. Отмечается, что медики здесь работают с детьми с максимально низкой массой тела, а также новорожденными с различными патологиями. Всего в больнице три отделения с подобным профилем. Два из них все еще принимают новых пациентов.

«Отделение патологии новорожденных №2 закрыто на карантин. Поступление пациентов на него приостановлено. Работает в штатном режиме. Паники ни у кого нет», — отметили в пресс-службе больницы №1. Сотрудники остаются на работе и после своих смен, соблюдая режим обязательной самоизоляции.

Ранее на выходных стало известно, что карантин закончился в НИМЦ ортопедии и травматологии им. Вредена, а вот у врачей пока еще закрытого отделения клиники СЗГМУ Мечникова, напротив, обнаружили коронавирусную инфекцию.



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