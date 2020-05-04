В Больницу Святой Ольги поступили пятеро новорожденных. Они контактировали с коронавирусными больными

251 инфекционная койка в больнице подготовлена к приему пациентов в возрасте до 18 лет. Пятеро поступят туда в ближайшее время — сразу после госпитализации.

Отмечается, что всего среди пациентов медучреждения 45 человек с ОРВИ и восемь с пневмониями, однако подтвержденного коронавируса ни у кого из них нет.

Ранее приемом детей, которые были в контакте с заразившимися COVID-19, принимала только детская больница Филатова, но туда могли лечь только пациенты не старше пяти лет.

По состоянию на 4 мая 2020 года, в Петербурге число случаев коронавируса достигло 5 346 (за последние сутки прибавилось 317 больных), 1 197 выздоровели, 37 человек скончались. В Ленинградской области — 1 096 человек заболели (за последние сутки — 59), 220 выздоровели, 3 человека скончались.



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