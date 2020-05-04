Остров Котлин, Комаровский берег и еще три онлайн-тура по Ленобласти, ради которых не придется нарушать самоизоляцию

Всего доступно пять онлайн-туров. В режиме 3D получится посетить заказники «Сестрорецкое болото» и «Западный Котлин», а также Комаровский берег, парк Сергиевка и Дудергофские высоты.

Чтобы перемещаться по живописным паркам или гулять вдоль побережья Финского залива, придется воспользоваться стрелками на панели управления или компьютерной мышкой. А благодаря функции масштабирования, можно подняться на высоту птичьего полета или дрона, который следит за отдыхающими, которые нарушают режим самоизоляции в Петербурге.

Напомним, в Петербурге официально запрещено посещение парков, скверов и других садово-парковых ансамблей, в том числе Таврического и Летнего садов. А полицейские патрулируют эти площадки в целях предотвращения распространения коронавируса.



«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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