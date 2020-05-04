Как рассказали «Собака.ru» создатели путеводителей, проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о 12 городах Советского Союза и Брестской крепости, которые держали оборону. Авторы, запуская проект, ставили перед собой две цели — заинтересовать историей городов-героев молодую аудиторию, а также поддержать всех россиян, соблюдающих режим самоизоляции.

«Пока мы должны оставаться дома, ради своего здоровья и здоровья окружающих — но это не значит, что мы не можем получать яркие впечатления, как во время реальных поездок, узнавать новое и развиваться. Надеюсь, что активные туристы из России, Украины и Белоруссии присоединятся к нашему цифровому «путешествию» по городам-героям ВОВ. Когда карантин снимут и мы сможем посетить их лично — «Путь к победе» и тогда останется информативным и удобным путеводителем по местам боевой славы», — говорит автор экскурсий Георгий Макеев.

Для того, чтобы начать «путешествие» по городам-героям Великой Отечественной войны, достаточно скачать цифрового гида на сайте проекта и открыть его в приложении Surprise Me для Android и iOS.

Напомним, в 2020 году акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» пройдет в виде виртуального шествия. Оно будет транслироваться по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках. В университета ИТМО разработали приложение «Онлайн-шествие Бессмертного полка». Разместить историю своей семьи на карте можно с помощью трех способов: сделать пост в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк.