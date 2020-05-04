Врач-реаниматолог Сергей Саяпин, переболевший коронавирусом, дал советы о том, как не заразиться Covid-19

По словам Саяпина, для людей, которые не работают и не пребывают постоянно в условиях высокой вирусной нагрузки необходимости использовать средства индивидуальной защиты «в варианте «космонавта» нет никакого смысла». Медик советует просто соблюдать необходимы меры предосторожности.

Не выходить без крайней необходимости из дома — так люди не будут подвергать себя вероятности случайного заражения.

В местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию — это поможет избежать попадания на слизистые вируса от потенциально зараженных людей.

По возможности носить лицевые маски — в первую очередь для того, чтобы не быть переносчиком инфекции, если болезнь проходит в скрытой форме.

По словам Саяпина, крайне непопулярная, но необходимая мера — не надо ходить в салоны красоты и парикмахерские. «К сожалению, соблюдение необходимой дистанции между мастером и клиентом в данных заведениях невозможно, а одеваться перед каждым клиентом в полноценные средств индивидуальной защиты мастера не будут, уж позвольте быть в этом уверенным», — объясняет медик.

«Подытоживая. Я — не за самоизоляцию (считаю, что это странное слово), я — за разумные и осознанные людьми меры по снижению тяжести и скорости распространения данной инфекции. Аргументированная критика и полемика — приветствуются», — резюмирует Саяпин.