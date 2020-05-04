Врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, переболевший коронавирусом, дал несколько советов о том, как не заразиться Covid-19. В частности, он рекомендует воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.
Врач-реаниматолог Сергей Саяпин, переболевший коронавирусом, дал советы о том, как не заразиться Covid-19
По словам Саяпина, для людей, которые не работают и не пребывают постоянно в условиях высокой вирусной нагрузки необходимости использовать средства индивидуальной защиты «в варианте «космонавта» нет никакого смысла». Медик советует просто соблюдать необходимы меры предосторожности.
Не выходить без крайней необходимости из дома — так люди не будут подвергать себя вероятности случайного заражения.
В местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию — это поможет избежать попадания на слизистые вируса от потенциально зараженных людей.
По возможности носить лицевые маски — в первую очередь для того, чтобы не быть переносчиком инфекции, если болезнь проходит в скрытой форме.
По словам Саяпина, крайне непопулярная, но необходимая мера — не надо ходить в салоны красоты и парикмахерские. «К сожалению, соблюдение необходимой дистанции между мастером и клиентом в данных заведениях невозможно, а одеваться перед каждым клиентом в полноценные средств индивидуальной защиты мастера не будут, уж позвольте быть в этом уверенным», — объясняет медик.
«Подытоживая. Я — не за самоизоляцию (считаю, что это странное слово), я — за разумные и осознанные людьми меры по снижению тяжести и скорости распространения данной инфекции. Аргументированная критика и полемика — приветствуются», — резюмирует Саяпин.
Напомним, 21 апреля у врача-реаниматолога Покровской больницы Сергея Саяпина диагностирован коронавирус. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину. Его уже выписали из Боткинской — в данный момент он находится дома. «Первый день в качестве перенесшего Covid-19. Никакой борьбы. Никаких напрягов. Сегодня я наслаждаюсь свободой», — поделился медик. После выздоровления Саяпин планирует вернуться к работе. Ранее он отметил, что не понимает тех, кто не пойдет «обратно в очаг».
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