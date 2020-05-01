Апрель 2020 года в Петербурге попал в тройку самых холодных в XXI веке. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Апрель в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века
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Фото: Shutterstock
По словам синоптика, средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год с результатом +2,3 градуса.
В этом году самым холодным был день 1 апреля, когда температура опустилась до -1,4 градуса, а самым теплым стал день 7 апреля – тогда воздух прогрелся до +18,3. При этом в тот день был побит единственный в апреле суточный рекорд максимальной температуры воздуха – на 3,9 градуса было превышено достижение 1996 года.
А вот осадков выпало меньше, чем обычно: 26 мм небесной влаги при норме в 33 мм (79%). Наиболее сильны осадки отмечены 12 и 29 апреля, когда выпало чуть более 5 мм за сутки. Кроме того, в начале апреля фиксировался снежный покров, 1 числа его высота составляла 4 см.
Напомним, 7 апреля в Петербурге зафиксирован первый температурный рекорд. Так тепло не было уже 24 года — в 13:00 температура воздуха достигла +15,8 градусов.
9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода. На счету марта-2020 было три температурных рекорда. Последний зафиксировали 25 марта, когда воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля.
В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.
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