Апрель в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века

В этом году самым холодным был день 1 апреля, когда температура опустилась до -1,4 градуса, а самым теплым стал день 7 апреля – тогда воздух прогрелся до +18,3. При этом в тот день был побит единственный в апреле суточный рекорд максимальной температуры воздуха – на 3,9 градуса было превышено достижение 1996 года.