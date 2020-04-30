СМИ: Из Покровской больницы уволились авторы резонансного видеообращения. Главврач заявляет, что они все еще работают

Как заявляют источники, именно это видеообращение, а также реакция руководства привели к тому, что они решили уйти из больницы. Сейчас известно о четырех из восьми докторов отделения, которые покинули Покровскую. Трое из них участвовали непосредственно в съемках. Отмечается также, что главврач Марина Бахолдина якобы пригрозила персоналу «последствиями». Те же, кто продолжил работу в Покровской больнице, сейчас находятся в отпусках. Однако другие источники сообщают, что врачи уволились еще две недели назад.

Тем временем главный врач больницы на Васильевском острове в интервью «ДП» отмечает, что весь персонал, принимавший участие в записи видеоролика «продолжает работать в больнице».

Она также вспоминает о другом сотруднике — враче-реаниматологе Сергее Саяпине, который недавно вылечился от коронавируса. Ему поставили диагноз 21 апреля. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину. «Пожалуйста, пускай возвращается, если у него есть желание работать и помогать людям. Кстати, помогает не только он один, как он считает, а помогает весь коллектив», — ответила она на вопрос журналиста о том, продолжит ли он работать в больнице.

Напомним, впервые о Покровской больнице заговорили после видеообращения сотрудников, которым не хватало средств индивидуальной защиты и они опасались заражения коронавирусом от пациентов. Затем стало известно о том, что больница была переполнена и людям приходилось лежать в коридоре. К концу апреля у Покровской начали выстраиваться очереди скорых. Тогда в Смольном сообщали, что городская система здравоохранения почти не справляется с нагрузкой.

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