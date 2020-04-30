Глава рабочей группы по COVID-19 Евгений Шляхто: в Петербурге заразилось более 250 врачей

«Мы не были готовы, что одни за другим будут выходить из строя стационары. Мы с вами все ждали, что к нам все эти неприятности прилетят «с фронта», а они начали прилетать «с тыла», и медработники, которые сталкивались с такими пациентами и не имея поначалу опыта, СИЗов, часть из них, мы это видим, до широкого тестирования, заболевали COVID-19», — заявил во время пресс-конференции академик РАН Шляхто.

По состоянию на 30 апреля, власти подтвердили смерти двух медиков от COVID-19. Ранее сегодня стало известно, что от коронавируса вылечился врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин. Ему поставили диагноз 21 апреля. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину.

Тем временем, Евгений Шляхто отметил во время своего обращения, что инициатива разделять стационары на «чистые» и «нечистые» — это «заоблачная мечта». Он добавил, что медработники всё равно могут заразиться от пациентов или других сотрудников. В частности, глава рабочей группы по противодействию COVID-19 в Петербурге предположил, что стремительное распространение вируса по больницам и другим медицинским центрам города могло идти через семьи врачей. «Я вдруг осознал, как много жен и мужей наших сотрудников работает в других стационарах», — приводит его цитату «Фонтанка».

Также эксперт рассказал, когда обстановка с коронавирусом в Петербурге начнет стабилизироваться. По его оценкам, выход на плато ожидается в середине мая. Больше половины заразившихся COVID-19 к концу апреля, по его словам, не нуждаются в госпитализации.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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