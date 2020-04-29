Петербуржцев, выехавших на дачу за пределы Ленобласти, обяжут соблюдать двухнедельную изоляцию

Так, прибывающие в Новгородскую область после 6 апреля обязательном порядке проводят 14 дней на самоизоляции. Приехавшие в Псковскую область после 24 апреля обязаны уведомить о своем приезде власти региона по телефонам оперативного информационного центра, а после этого — соблюдать обязательную самоизоляцию.

Выезжающим в Вологодскую область необходимо не менее чем за сутки оформить цифровой пропуск. А въезд граждан и проезд транспорта из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей в республику Карелия с 22 апреля осуществляется через пять специально оборудованных контрольно-пропускных пунктов:

На 155 км автодороги А-121 «Сортавала»;

На 270 км автодороги Р-21 «Кола»;

На 45 км автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок;

На 394 км автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автодорога Р-21 «Кола»;

На 354 км автодороги Долматово – Няндома – Каргополь.

Напомним, правительство Ленинградской области и Смольный согласовали, на каких условиях петербуржцы смогут проехать на дачу во время майских праздников. Ранее региональный Роспотребнадзор и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечали, что гостям из города придется соблюдать несколько простых правил, если они хотят провести длинные выходные на природе, но не осложнить ситуацию с распространением коронавируса.