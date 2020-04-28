Горячую воду в Петербурге отключать не станут — в городе перенесли подготовку к отопительному сезону

«Должны были провести по плану в апреле температурные испытания. Чтобы создать комфортные условия жителям, эти температурные испытания были перенесены на май и осень», — отметил Шаскольский в эфире канала «Санкт-Петербург».

Отмечается, что решение Смольный принял из-за введенного в целях борьбы с распространением коронавируса в городе режима самоизоляции. Его продлили на все майские праздники. Об этом сегодня вечером рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов вслед за обращением президента Владимира Путина, которое состоялось ранее днем.

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