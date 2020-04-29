Во время самоизоляции петербуржцы массово уехали на свои дачи, а вот снять подходящий дом в области стало дороже и сложнее. «Собака.ru» рассказывает о том, как изменился рынок загородной аренды из-за пандемии на примере горожан с разным уровнем дохода и требований к комфорту, снявших дачи в апреле, чтобы изолироваться там с семьей или друзьями .
Как петербужцам снять дачу во время карантина: 3 истории аренды от 60 до 500 тысяч рублей в месяц
Дом для компании из 4–5 человек и собаки
Цена: 60–80 тысяч рублей
Требования к дому: Минимум 2 раздельных комнаты, аккуратный интерьер, выход к воде, а также wi-fi, отопление и обязательно камин.
Как нашли: через Avito
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Надя Артес, специалист по маркетингу
Первые попытки найти «дом мечты»
В конце марта мы с подругой решили собрать небольшую коммуну, чтобы вместе пережить карантин и получить новый опыт. Мы рассчитывали, что компанией легче найти дом побольше и получше. Команда собралась, и чтобы не тянуть время мы быстро сняли на AirBnb дачу в селе Вязы на три дня — решили, что уже из деревни найдем вариант, где останемся на месяц. Это был маленький дом около 40 кв. м. без изолированных комнат — кто-то спал на первом этаже, а кто-то на втором. Дом — сказочный и миниатюрный, я не могла там встать в полный рост и вытянуть руки. Стоил он 7000 рублей в сутки, долгосрочно нам отказались его сдавать, вернее сказали, что цена не изменится, то есть за месяц набежит 210 000 рублей. Мы поняли, что в город возвращаться не хотим и начали поиск нового дома на Avito и AirBnb, кто-то из сельских даже посоветовал смотреть на Booking. В момент отчаянья некоторые из нашей коммуны выходили и шли по деревне, стучали в дома и спрашивали — не сдает ли кто дом? Так мы познакомились с разными приятными людьми, оказалось, что все из города отсиживаются здесь — нас даже однажды позвали на ужин и на свидание.
Мы искали дом в поле, чтобы в нем было 2 раздельных комнаты и больше, чтобы внутри все было адекватно оформлено, рядом был выход к воде, а также wi-fi, отопление и обязательно камин. Лимит — 80 тысяч в месяц. Был вариант дома на воде в Карелии за 80 тыс в месяц, но все сомневались. Тем временем собственники, которых мы обзванивали ранее стали резко повышать стоимость аренды. Мы обзвонили более 100 объявлений за три дня. В конце марта можно было найти приличный вариант и за 40 тысяч, но через несколько дней этот же дом уже стоил 60–70 тысяч. После дачи в Вязах мы успели пару дней еще пожить в аредованном доме в Васкелово за 5 тысяч/сутки, где посуду нужно было мыть в душе.
Красивый вид и отсутствие связи
В день, когда президент сообщил о продлении каникул, мы переглянулись и поняли, что надо все же уезжать в карельский вариант за 80 тысяч в месяц. Мы поселились в доме у воды в пятером и с собакой, на дебаркадере, который пришвартован на озере под Лахденпохьей. Дом оказался приличным, мы думали, что будет хуже. Внесли 40 тысяч за полмесяца, чтобы пожить в нем и понять продлеваем ли дальше. В процессе мы узнавали от собственника, что цены за аренду у него растут. Мы все работаем удаленно — нам нужен был wi-fi, хозяин уверил, что он есть. Но оказалось, что нет ни wi-fi, ни сотовой связи. Поэтому каждый день мы ездили в соседний лес или на пристань, чтобы работать в машине — раздавать себе интернет с телефона. Вокруг люди сажали картошку, а мы сидели с ноутбуками, проводами, проводили конференции. Было непросто.
Самое неприятное, что если заболеваешь в другой области, то тебе будет очень сложно помочь. Когда я отравилась и все подумали, что это коронавирус, то мы стали звонить на горячую линию, но там ничего не знали, что делать с петербуржцами, отсиживающимися в деревне и про симптомы коронавируса тоже не знали. Не понимаю зачем тогда нужна эта горячая линия.
Пока я искала нам домов, что у меня накопилась база вариантов по разным селам Ленобласти и Карелии. Друзья спрашивали советов, поэтому я завела канал, в котором публикую адекватные варианты. Попасть в канал можно за донейшн. В обычной жизни я занимаюсь концепциями развития сел и малых городов —ломаю голову как сделать так, чтобы городские переехали в села, а сейчас оказалось, что все срочно хотят туда переехать.
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Озеро рядом с арендованным Верой и ее семьей загородным домом
Новый загородный дом для семьи с ребенком
Цена: 200–500 тысяч рублей
Требования к дому: новый дом с хорошим ремонтом, все удобства, большой участок, обязательно — лес и озеро вокруг
Как нашли: через знакомых
Вера
Домохозяйка
Мы до последнего момента надеялись, что в Петербурге власти не будут вводить режим жесткой самоизоляции, и мы сможем остаться в городе и продолжать ходить в парки и на детские площадки с нашим ребенком, которому 1,5 года. Но когда 29 марта объявили, что Москву закрывают, мы поняли, что рано или поздно и наш город пойдет по этому сценарию, а значит мы не сможем гулять и окажемся запертыми в 4 стенах без возможности выйти с ребенком на свежий воздух. Это был конец марта. Мы начали искать дом в хорошем состоянии и со всеми удобствами, с большим участком, с лесом вокруг и озером поблизости, чтобы гулять и наслаждаться видом. Оказалось, что найти такой вариант — задача тяжелая, таких дач и до пандемии было немного.
В конце марта почти никаких предложений не осталось. Мы искали сначала через риэлтерское агентство, которым владеет знакомые семьи, надеялись, что среди продающих дома клиентов найдутся те, кто готов сдать их в аренду. Мы посмотрели один вариант в поселке на берегу Финского залива, но нам нам не понравился ни поселок, ни само жилье. Посмотрели еще один, но впоследствии собственник отказался сдавать, так как решил перебраться туда сам. Были случаи, когда хозяева называли цену в 200 тысяч, а когда понимали, что мы заинтересованы — сразу поднимали до 500 тысяч, хотя зная о такой сумме, мы бы даже смотреть не поехали. Наверное, со стороны арендодателя это выгодно, потому что они видят огромный спрос на загородную недвижимость, но всему есть разумные пределы. Дом в 1,5 часах езды от Петербурга со скромной икеевской мебелью не может стоить полмиллиона в месяц. Потом мы начали искать в интернете, через сайт ЦИАН — он дает ссылки на агентов или на агентства, которые работают с представленными объектами недвижимости. Предложений там было немного. Хотя сейчас там уже что-то появляется в категории новых домов со всеми удобствами.
Надежда была потеряна, я смирилась с тем, что придется остаться в городе. И тут наши знакомые предложили в аренду свою охотничью базу на берегу озера, вокруг сосны — все, что нам хотелось. Кроме того, мы уложились в ту сумму, на которую рассчитывали. В начале апреля мы с семьей переехали и с тех пор живем за городом и благодаря этому ощущаем меньше стресса от сложившейся кризисной ситуации, каждый день занимаемся спортом на свежем воздухе. Наш ребенок почти все время проводит на улице, изучает природу и приходит домой только, чтобы поесть и поспать. И нам такой загородный стиль жизни даже начал нравиться. Мы планируем снимать этот дом до осени, потому что по всем прогнозам раньше сентября возможности уехать за границу на море не будет. Наверное, когда ограничения снимут, мы будем возвращаться из арендованного дома в город, поскольку очень скучаем по культурной жизни, но по полмесяца точно хотим тут проводить. Вряд ли бы мы нашли идеальный дом без помощи знакомых, потому что он не сдавался через агента или интернет — только для «своих».
Классический дачный дом в Комарово для двух мам с детьми
Цена: 60–90 тысяч рублей
Требования к дому: Деревянный дом с верандой и удобствами
Как нашли: через Avito
Юлия Шерер
Фотограф
Я искала дом в Комарово для себя, своего сына и наших домашних питомцев. Место было для меня принципиальным — озеро, лес, атмосфера старого дачного поселка. Я — бывшая москвичка, для меня Комарово — это петербургское Переделкино. Вариантов на Avito было немного, а цены достаточно высокие — там такие всегда, не только во время режима самоизоляции. У меня был опыт аренды там половины дачного дома за 35 тысяч в месяц — без удобств и туалетом на улице. Такие варианты я не рассматривала — с тем же успехом можно жить в палатке на берегу озера.
Какие варианты я нашла? Первый дом был похож на огромное, бездушное общежитие, обитое вагонкой, зато с нормальным отоплением за 70 тысяч в месяц. Второй дом был в очень плохом состоянии, с необходимостью ремонта. За него просили 40 тысяч в месяц с условиями долгосрочной аренды. Третий дом мне понравился, но в последний момент хозяин повысил цену с 50 тысяч до 70 тысяч под предлогом того, что он привез туда много новой мебели. К тому же оказалось, что агенту нужно заплатить еще 25 тысяч рублей. Наконец, был еще четвертый, идеальный вариант — деревянный олдскул в духе фильма «Утомленные солнцем» со светлыми террасами, печами и скрипучими дверьми. В доме есть душ и туалет. Единственный минус — месяц аренды стоил 90 тысяч, зато не нужно было платить агенту. Мне повезло, что в этот момент подруга с сыном предложили снять его напополам — так я оказалась в дачном доме мечты.
Сколько стоят дачи и где их ищут. Рассказывает Нади Артес
Цены на аренду
Рынок взорвался и дома со старыми пыльными диванами теперь стоят от 50 тысяч. рублей, все чаще вижу их за 80 тысяч. Есть собственники, которые хотят наживы, а есть те, кто не хочет сохранить доход и заселить адекватного жильца. Важно понимать, что собственникам сейчас выгоднее сдать дом на месяц или хотя бы на две недели, а не посуточно. Снимаете на две недели — просите у собственника снижения посуточного платежа.
Приятный дом в Ленобласти на двоих — 3000–4000 рублей/сутки, от 50 000 рублей/месяц
Дом на 4–6 человека или семью с детьми — 7000-8000 рублей/сутки, от 100 000 рублей/месяц
Места поиска
Avito Если вы не готовы к комиссиям и можете тратить по 4 часа в день на осмотр адекватных обьявилений.
AirBnB Если вы готовы платить комиссию и хотите видеть только приятные объявления. Там можно забронировать дом сначала на короткий срок, протестировать, а потом продлить напрямую у хозяина.
Booking Очень мало вариантов, сервис больше про гостиницы.
ЦИАН и Домофонд Хорошие сервисы, их база менее актуальна, чем на Avito, видимо арендодателям этот сервис понятнее.
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