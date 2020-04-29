Как петербужцам снять дачу во время карантина: 3 истории аренды от 60 до 500 тысяч рублей в месяц

Домохозяйка

Мы до последнего момента надеялись, что в Петербурге власти не будут вводить режим жесткой самоизоляции, и мы сможем остаться в городе и продолжать ходить в парки и на детские площадки с нашим ребенком, которому 1,5 года. Но когда 29 марта объявили, что Москву закрывают, мы поняли, что рано или поздно и наш город пойдет по этому сценарию, а значит мы не сможем гулять и окажемся запертыми в 4 стенах без возможности выйти с ребенком на свежий воздух. Это был конец марта. Мы начали искать дом в хорошем состоянии и со всеми удобствами, с большим участком, с лесом вокруг и озером поблизости, чтобы гулять и наслаждаться видом. Оказалось, что найти такой вариант — задача тяжелая, таких дач и до пандемии было немного.

В конце марта почти никаких предложений не осталось. Мы искали сначала через риэлтерское агентство, которым владеет знакомые семьи, надеялись, что среди продающих дома клиентов найдутся те, кто готов сдать их в аренду. Мы посмотрели один вариант в поселке на берегу Финского залива, но нам нам не понравился ни поселок, ни само жилье. Посмотрели еще один, но впоследствии собственник отказался сдавать, так как решил перебраться туда сам. Были случаи, когда хозяева называли цену в 200 тысяч, а когда понимали, что мы заинтересованы — сразу поднимали до 500 тысяч, хотя зная о такой сумме, мы бы даже смотреть не поехали. Наверное, со стороны арендодателя это выгодно, потому что они видят огромный спрос на загородную недвижимость, но всему есть разумные пределы. Дом в 1,5 часах езды от Петербурга со скромной икеевской мебелью не может стоить полмиллиона в месяц. Потом мы начали искать в интернете, через сайт ЦИАН — он дает ссылки на агентов или на агентства, которые работают с представленными объектами недвижимости. Предложений там было немного. Хотя сейчас там уже что-то появляется в категории новых домов со всеми удобствами.

Надежда была потеряна, я смирилась с тем, что придется остаться в городе. И тут наши знакомые предложили в аренду свою охотничью базу на берегу озера, вокруг сосны — все, что нам хотелось. Кроме того, мы уложились в ту сумму, на которую рассчитывали. В начале апреля мы с семьей переехали и с тех пор живем за городом и благодаря этому ощущаем меньше стресса от сложившейся кризисной ситуации, каждый день занимаемся спортом на свежем воздухе. Наш ребенок почти все время проводит на улице, изучает природу и приходит домой только, чтобы поесть и поспать. И нам такой загородный стиль жизни даже начал нравиться. Мы планируем снимать этот дом до осени, потому что по всем прогнозам раньше сентября возможности уехать за границу на море не будет. Наверное, когда ограничения снимут, мы будем возвращаться из арендованного дома в город, поскольку очень скучаем по культурной жизни, но по полмесяца точно хотим тут проводить. Вряд ли бы мы нашли идеальный дом без помощи знакомых, потому что он не сдавался через агента или интернет — только для «своих».