Беглов запретил петербуржцам посещать парки и леса до конца мая

Петербуржцы не смогут посещать городские леса и лесопарковые зоны до конца весны. Въезжать в них на транспорте также запрещено. На людей, которые работают в лесах, а также сотрудников МЧС, которые приезжают на тушение возгораний, запреты Беглова не распространятся.

Отмечается также, что жителям города нельзя проводить любые пожароопасные работы, не согласованные с ГУ МЧС по Петербургу: разводить костры, сжигать мусор и траву.

Напомним, особый противопожарный режим в Петербурге ввели с 30 марта по 1 мая. С конца марта комитет по благоустройству также закрыл зеленые зоны в городе и постановил организовать там дежурные отряды садово-парковых предприятий, которые будут ловить нарушителей.

Также стало известно, что Смольный и правительство Ленинградской области смогли договориться о проезде петербуржцев на их дачи, однако есть несколько условий.

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